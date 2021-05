SV Werder: Pavlenka in die Süper Lig?

Jiri Pavlenka könnte es in die Süper Lig ziehen. Laut einem Bericht der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ zeigt Besiktas konkretes Interesse am tschechischen Keeper vom SV Werder Bremen.

In Istanbul könnte Pavlenka auf Ersin Destanoglu folgen. OGC Nizza lockt den 20-jährigen Schlussmann nach Frankreich und soll bereits sieben Millionen Euro geboten haben. Besiktas verlangt zwölf Millionen, man könnte sich in der Mitte treffen.

Der 29-jährige Pavlenka steht noch bis nächstes Jahr in Bremen unter Vertrag, gehört aber zu den Spielern, die Werder nach dem Abstieg zu Geld machen will. Rund 30 Millionen Euro an Transfereinnahmen erhofft man sich insgesamt an der Weser.