Bayern schlägt Inter | Note Eins für Mazraoui

Auch wenn die Platzierungen in der Gruppe C schon vor dem letzten Spieltag allesamt feststanden, wollte sich der FC Bayern beim Heimspiel gegen Inter Mailand keine Blöße geben. Die Italiener hatten sich jedoch auch einiges vorgenommen und tauchten früh mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte auf, um die Abwehrreihe der Bayern anzulaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach knapp zehn Minuten hätte es nach klarem Handspiel von Sadio Mané eigentlich Elfmeter für Inter geben müssen. Trotz Unterstützung durch den VAR entschied Schiedsrichter Ivan Kruzliak aber nicht auf Strafstoß. Der erste Treffer gelang dann den Bayern. Nach einer Ecke von Kimmich köpfte Benjamin Pavard (32.) den Ball zur 1:0-Führung ins Netz. Beide Teams hatten bis zum Halbzeitpfiff noch Torchancen, die Verwertung ließ jedoch zu wünschen übrig.

Bayern kontrolliert die Partie

In Halbzeit zwei nahmen beide Mannschaften etwas das Tempo raus. Bis zur 65. Spielminute erzielten Inter (47.) durch Francesco Acerbi und Bayern (63.) durch Eric Maxim Choupo-Moting lediglich Abseitstreffer. Viele Wechsel hinderten zusätzlich den Spielfluss. Der FCB blieb allerdings dominant und hatte die deutlich größeren Spielanteile.

Ein Distanzschuss musste dann herhalten, um dem Spiel wieder Würze zu verleihen. Choupo-Moting nahm sich in der 72. Minute ein Herz und zimmerte die Kugel aus 18 Metern in den Winkel. In der Folge hielten die Bayern weiter das Zepter in der Hand. Gefährliche Konteraktionen der Nerazzurri gab es bis zum Schlusspfiff keine mehr.

Torfolge

1:0 Pavard (32.): Eine Ecke von Kimmich landet genau auf der Stirn von Pavard. Der Franzose setzt sich gegen Lautaro im Strafraum durch und nickt mustergültig ins lange Eck ein. Keine Chance für Onana.

2:0 Choupo-Moting (72.): Die Bayern lassen im Mittelfeld den Ball laufen. Davies spielt auf Choupo-Moting. Der wird nicht angegriffen, legt sich das Leder vor und schießt wuchtig links oben in den Winkel.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt

46‘ Davies (2) für Upamecano

65‘ Musiala (3) für Mazraoui

65‘ Gnabry (2,5) für Mané

73‘ Tel (-) für Choupo-Moting

76‘ Wanner (-) für Coman