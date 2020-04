Barça: Fati zurück ins B-Team?

Beim FC Barcelona plant man, Supertalent Ansu Fati wieder bei der zweiten Mannschaft einzusetzen. Laut der ‚Marca‘ wollen die Katalanen den 17-jährigen Flügelstürmer im Anschluss an die Saison der Barça-Profis zur Unterstützung ins B-Team zu schicken. Derzeit steht die Zweitvertretung der Blaugrana in der dritten spanischen Liga auf dem dritten Platz und kämpft um die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs.

Noch ist unklar, wann der Spielbetrieb in Spanien wieder aufgenommen werden kann, theoretisch könnten sich die Spielpläne der beiden Teams dann überschneiden. Ein Aufstieg des FC Barcelona B in die zweite spanische Liga würde der Nachwuchsabteilung des Klubs wohl weit mehr helfen, als Fatis Anwesenheit in der ersten Mannschaft. Für die Profis kommt der spanische U21-Nationalspieler bislang auf 24 Pflichtspiele (fünf Treffer, ein Assist).