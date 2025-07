HSV nimmt Reis-Nachfolger ins Visier

Nicolás Capaldo von RB Salzburg ist in den Fokus des Hamburger SV gerückt. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, will der Bundesliga-Aufsteiger den 26-jährigen Argentinier verpflichten. Der ‚Bild‘ zufolge könnte der Transfer sogar schon in den kommenden Tagen finalisiert werden.

Capaldos Vertrag in Österreich läuft 2026 aus. Die Hamburger sind aufgrund des Abgangs von Ludovit Reis (25), den es für sieben Millionen Euro zum FC Brügge zog, auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler.