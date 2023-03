Union verpflichtet Grill fest

Torhüter Lennart Grill bleibt Union Berlin erhalten. Wie die Eisernen bekanntgeben, wird der 24-Jährige dauerhaft von Bayer Leverkusen unter Vertrag genommen. Bei Union wird der Keeper also auch künftig als Vertretung von Frederik Rönnow (30) fungieren. Mit Blick auf seinen Verbleib bei den Berlinern sagt Grill: „Natürlich bin ich froh, dass alles geklappt hat und beide Vereine sich einigen konnten. Ich bin froh, hier zu sein und werde alles geben, damit das Team weiter erfolgreich bleibt.“

Union hatte Grill im Sommer per Leihe aus Leverkusen geholt, bislang stehen sechs Einsätze auf seinem Konto. Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert sagt: „Mit Lennarts Verpflichtung haben wir unser Torwartportfolio um einen Spieler im besten Alter erweitert. Besonders bei seinen Spielen zu Saisonbeginn hat er uns mit seinen Leistungen und Spielen ohne Gegentor - in der Bundesliga in Köln, im Europacup bei St. Gilles und auch im DFB-Pokal gegen Heidenheim - gezeigt, welch großes Potenzial er hat. Dies gilt es nun weiterzuentwickeln.“

