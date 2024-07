Juve-Einigung? Sahin & Adeyemi reagieren

Karim Adeyemi (22) lässt sich mit Blick auf seine Zukunft nicht in die Karten schauen. Nach der heutigen Testspielpartie von Borussia Dortmund gegen Erzgebirge Aue (1:1) wurde der Angreifer auf seine vermeintliche Einigung mit Juventus Turin angesprochen und antwortete: „Dazu sagen kann ich nichts, ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben.“

Dennoch schiebt der deutsche Nationalspieler (vier Länderspiele), der es nicht zur EM geschafft hat, ein: „Im Leben gibt es keine Garantien.“ Zur Einordnung: Vor kurzem war aus Italien zu vernehmen, dass sich Adeyemi mit der Alten Dame auf eine Zusammenarbeit verständigt habe. Allerdings möchte der BVB den Flügelflitzer nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ nicht abgeben, an der Strobelallee steht er ohnehin noch bis 2027 unter Vertrag.

Stattdessen soll Cheftrainer Nuri Sahin den Linksfuß fest für die kommende Saison eingeplant haben. Der neue Übungsleiter verrät: „Karim weiß, was ich über ihn denke. Ich fange hier nicht an, jedes Gerücht zu kommentieren. Das Spiel spiele ich nicht mit. Mit ist wichtig, was ich von Karim möchte. Und mir ist wichtig, was Karim mir gesagt hat. Alles andere ist nicht mein Thema.“