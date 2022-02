Frust an allen Fronten: Conte verschärft die Krise

„Ich bin gekommen, um zu versuchen, die Situation bei Tottenham zu verbessern, aber vielleicht bin ich in diesem Moment nicht so gut, um sie zu verbessern.“ Das öffentliche Statement von Antonio Conte nach der niederschmetternden 0:1-Niederlage gegen den FC Burnley ließ tief blicken.

Der Meistertrainer von Inter Mailand hatte sich vorgenommen, die stagnierenden Londoner wieder auf Vordermann zu bringen. Vier Monate nach seinem Amtsantritt und nach der vierten Ligapleite aus den zurückliegenden fünf Spielen ist Conte scheinbar mit seinem Latein am Ende: „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass so eine Situation eintritt.“

Fünf Meistertitel sammelte der Italiener in seinen zurückliegenden sieben Spielzeiten – bei den Spurs, traditionell mit leerer Vitrine, scheint auf Sicht Contes Wunsch nach Silberware vergebens.

Umbruch mit Rückschritt

Denn die Kader-Entwicklung der Spurs lässt derzeit eher auf Rück- statt Fortschritt schließen. Ex-Superstar Dele Alli (25) verließ den Klub quasi gratis und lässt nur bei gewissen Einsatzzahlen die Kassen klingeln.

Rekordeinkauf Tanguy Ndombélé (25) wurde mitsamt Kaufoption an dessen Ex-Klub Olympique Lyon ausgeliehen. Darüber hinaus wurden mit Bryan Gil (20) und Giovani Lo Celso (25) zwei Profis verliehen, die zusammengerechnet einst mehr als 70 Millionen Euro Ablöse kosteten.

Im Gegenzug heuerten mit Rodrigo Bentancur (24) und Dejan Kulusevski (21) zwei Profis von Juventus Turin bei Tottenham an, die bei der Alten Dame sportlich eher Randerscheinungen waren und sich zudem noch an die härtere Gangart der Premier League gewöhnen müssen. Dem hohen Anspruch, wieder um die Champions League-Plätze konkurrieren zu können, wird der Spurs-Kader derzeit nicht gerecht.

Kane-Problem am Horizont

Neben dem sportlichen Stillstand, dem unbefriedigenden Wintertransfermarkt und dem wachsenden Frust von Conte droht zu allem Überfluss auch noch ein Abschied von Harry Kane. Seine Tottenham-Zukunft verknüpft der 28-jährige Angreifer dem Vernehmen nach maßgeblich mit potenten Neuzugängen im Sommer und erwartet entsprechende Zusagen.

Sollte der langjährige Talisman der Spurs ebenso wie sein Cheftrainer keine Perspektive mehr sehen, wäre im Londoner Norden wohl endgültig Endzeitstimmung angesagt. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Platz vier und damit zur Qualifikation für die nächste Champions League-Saison. Das Tottenham-Schiff ist ordentlich ins Wanken geraten – Conte muss es vor dem Kentern bewahren.