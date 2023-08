Neymar über Umweg zu Barça?

Neymar sieht offenbar eine Möglichkeit darin, über den Umweg Saudi-Arabien seine gewünschte Rückkehr zum FC Barcelona zu bewerkstelligen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, zieht der 31-jährige Superstar eine Zusage an einen saudischen Interessenten in Erwägung – sofern dieser ihm eine einjährige Leihe zu Barça ermöglichen würde.

Neymar will Paris St. Germain verlassen und auch die Franzosen planen nicht mehr mit dem teuersten Spieler der Fußballgeschichte. Der Brasilianer will zurück zu Barça, Trainer Xavi äußerte sich aber verhalten. Wohl auch, da die Katalanen bekanntlich in argen finanziellen Nöten stecken. Durch eine Unterschrift in Saudi-Arabien könnte Neymar weiterhin ein hohes Gehalt einstreichen und trotzdem zumindest für ein Jahr ins Camp Nou zurückkehren. Nach FT-Infos lockt Al Hilal den Offensiv-Allrounder.