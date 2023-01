Augsburg: Wann kommt Engels?

Noch ist offen, wann der FC Augsburg Arne Engels an Bord holt. Laut dem ‚kicker‘ ist weiterhin unklar, ob der FCA den 19-jährigen Mittelfeldspieler bereits im Winter oder doch erst im Sommer verpflichtet. Zum Hintergrund: Engels‘ Vertrag beim belgischen Zweitligisten Club NXT endet nach der Saison. Folglich könnte die Bayern den 1,85 Meter großen Rechtsfuß dann ablösefrei unter Vertrag nehmen.

Sollten die Augsburger bereits im Winter zuschlagen, könnte Engels für Entlastung auf der rechten Seite sorgen. Derzeit fallen mit André Hahn (32) und Noah Sarenren Bazee (26) gleich zwei Profis verletzungsbedingt aus. In der laufenden Saison war Engels in 15 Einsätzen an acht Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, sechs Vorlagen).

