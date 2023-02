Scheich bestätigt Angebot für Manchester United

Manchester United könnte bald in katarischen Händen sein. In einem offiziellen Statement wird das Kaufangebot von Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani für den englischen Topklub bestätigt. Weitere Zeilen aus der Mitteilung: „Mit dem Angebot soll der Verein wieder an die früheren ruhmreichen Zeiten anknüpfen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Über allem steht, dass die Fans das Herz von Manchester United sind.“

Mehr Details zum Kaufangebot soll es geben, falls sich der Deal konkretisieren sollte. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, es handle sich um ein Gebot in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Klar ist: Die Glazer-Familie, die aktuellen Besitzer von United, wollen verkaufen. Auch der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe will zuschlagen.

