Sevilla findet neuen Trainer

Der FC Sevilla hat Klarheit auf der Trainerposition. Dem Transferjournalisten César Luis Merlo zufolge wird Matías Almeyda den spanischen Erstligisten übernehmen. Bei den Andalusiern unterschreibt der 51-Jährige einen Vertrag bis 2028, eine mündliche Einigung besteht bereits.

Der Argentinier war als Spieler in der Saison 1996/97 für Sevilla am Ball, ehe er zu Lazio Rom weiterzog. Als Trainer sammelte Almeyda in Europa zuletzt beim AEK Athen Erfahrung, nach knapp drei Jahren im Amt war Mitte Mai dann aber Schluss. Javier García Pimienta hatte Sevilla bis April trainiert, ehe Joaquín Caparrós bis zum Saisonende übernahm.