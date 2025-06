FC Bayern: Der Stand bei den Verkaufskandidaten

In einer Medienrunde in den USA äußerte sich Max Eberl zu den Personalien Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Kingsley Coman und Mathys Tel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bryan Zaragoza (23)

Dass Zaragoza bei den Bayern keine Zukunft hat, ist längst keine Überraschung mehr. Beim Offensivspieler erklärt Eberl: „Wir sind offen für einen Transfer. Bryan hatte eine sehr, sehr gute Phase bei Osasuna gehabt, dann hat er die Verletzung gehabt, dann war er nominiert für Spanien. Wenn du für die spanische Nationalmannschaft nominiert bist, dann hast du schon Qualität und dann hast du auch Interesse von anderen Klubs.“

Kingsley Coman (29)

Coman spielt seit zehn Jahren an der Säbener Straße und steht noch bis 2027 unter Vertrag. Eberl betont, dass in Thomas Müller (35) und Leroy Sané (29) bereits zwei Offensivspieler den Verein verlassen, das könnte die Chancen für einen Verbleib des Franzosen wieder steigern.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Diese vier Wochen ist King bei uns und King ein wichtiger Spieler, der über Jahre bei Bayern Großartiges geleistet hat. Er ist jetzt körperlich im guten Zustand und er trägt jetzt hoffentlich dazu bei, dass wir weit kommen bei der Klub-WM. Und dann wird man sehen, wie die Kaderplanung in Gänze aussieht.“ Bei Coman lässt sich Eberl also nicht so richtig in die Karten schauen.

Sacha Boey (24)

Spätestens nach der desolaten Vorstellung beim Aus in der Champions League ist Boey beim deutschen Rekordmeister unten durch. Nach eineinhalb enttäuschenden Jahren, die auch von Verletzungspech geprägt waren, soll der Außenverteidiger wieder abgegeben werden. „Wir haben drei Rechtsverteidiger, das ist faktisch natürlich sehr viel für eine Position. Jetzt ist Sacha da, jetzt wird er für uns spielen und danach wird man sehen, wie die Zukunft aussieht“, sagt Eberl zu der Personalie. Aus drei mach zwei, Boey wird den FCB voraussichtlich verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mathys Tel (20)

Einer, der nicht bei der Klub-WM spielen wird, ist Tel. Eberl verrät, dass der Angreifer darauf bestand, für Frankreich bei der U21-EM aufzulaufen. Somit fehlt den Bayern eine Option im Angriff, auch wenn der Youngster bei seiner Leihe zu den Spurs nicht wirklich überzeugen konnte. Dennoch können sich die Nordlondoner einen Transfer – Leihe oder Kauf – bei Tel durchaus vorstellen. Nach der Europameisterschaft werden die Gespräche mit Tottenham fortgesetzt – Ausgang offen.

Min-jae Kim (28)

Zu Min-jae Kim äußerte sich Eberl nicht. Auch der Südkoreaner gilt aufgrund seiner schwankenden Leistungen als Kandidat für einen Abschied, Al Nassr arbeitet nach FT-Infos an einer Einigung mit dem Spielerlager. Als Ablöse stehen 30 bis 35 Millionen Euro im Raum.