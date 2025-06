FC Bayern: Die Details zum Vinlöf-Abgang

Der FC Bayern wird Nachwuchshoffnung Matteo Vinlöf verkaufen. ‚Sky‘ berichtet, dass Dinamo Zagreb zwei Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister überweist, eine grundsätzliche Einigung besteht bereits. Zudem erhalten die Münchner keine Rückkaufoption.

Damit endet das Kapitel des 19-jährigen Schweden an der Säbener Straße nach nur einem Einsatz für die Profis. Der Linksverteidiger hatte in der Saison 2023/24 sein Debüt gefeiert, in der vergangenen Saison zählte er dann bei seiner Leihstation Austria Wien zu den Leistungsträgern. Jetzt will er in Kroatien, ebenso wie Gabriel Vidovic (21), den nächsten Schritt gehen.