30 Scorerpunkte: Bundesliga-Duo will Ex-Hannoveraner Hansson

14 Mal lief Emil Hansson in der Saison 2019/20 im Trikot von Hannover 96 auf. Für den damals von Feyenoord Rotterdam verpflichteten Schweden erwies sich der Schritt in den deutschen Profi-Fußball als noch zu groß. Nach nur einer Spielzeit kehrte er in die Niederlande zum RKC Walwijk zurück und landete vergangenen Sommer schließlich beim Absteiger Heracles Almelo.

Dort ist der Knoten bei Hansson aber mal so richtig aufgegangen. Mit jeweils 15 Toren und Vorlagen nimmt der heute 24-jährige Außenstürmer die zweite niederländische Liga regelrecht auseinander. Eine Traumquote, die auch in der Bundesliga registriert wurde. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge zeigen der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt konkretes Interesse an Hansson.

Überschaubare Ablöse

An Rhein und Main scheint die Überzeugung gereift zu sein, dass für den Blondschopf die Zeit für den zweiten Anlauf in Deutschland gekommen ist. Konkurrenzlos ist das Bundesliga-Duo aber nicht: Udinese Calcio, Olympique Lyon und Hanssons Ex-Klub Feyenoord Rotterdam sollen ebenfalls mitmischen.

Der Vertrag bei Heracles ist noch bis 2024 datiert und lässt sich vereinsseitig um eine weitere Saison verlängern. Für Hansson wird folglich eine Ablöse fällig – wenn auch laut ‚kicker‘ keine allzu hohe. Gerade für die klammen Geißböcke dürfte das ein wichtiges Kriterium sein.