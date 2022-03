Bericht: River Plate will Alario zurückholen

Im Sommer 2017 war Lucas Alario für 24 Millionen Euro von River Plate zu Bayer Leverkusen gewechselt. Rund viereinhalb Jahre, 157 Pflichtspiele, 55 Tore und 16 Vorlagen später arbeiten die Argentinier offenbar an der Rückkehr des Stürmers.

Das berichtet der argentinische TV-Sender ‚TyC Sports‘. River Plate-Präsident Jorge Brito werde nach Leverkusen reisen, um Alario von einem Transfer zu überzeugen und die Ablösegespräche mit Bayer zu führen. Wie viel der Traditionsverein bereit ist zu bieten, bleibt offen.

Die WM im Blick

Als Faustpfand in den Gesprächen mit Alario könnte River die anstehende Weltmeisterschaft anführen. Denn in Buenos Aires bekäme der Bayer-Stürmer nicht nur regelmäßigere Spielzeit als in Leverkusen, sondern auch vermehrt Aufmerksamkeit. Schließlich würde er bei einem der größten Klubs des Landes spielen.

Aktuell steht Alario aber erst einmal noch bis 2024 in Leverkusen unter Vertrag. Daran, dass der 29-Jährige im Sommer einen Abschied forcieren wird, gibt es aber kaum Zweifel. Bereits im Winter stand ein Verkauf des Argentiniers im Raum. Mit Sardar Azmoun (27) hat Bayer zudem bereits einen potenziellen Alario-Nachfolger verpflichtet.