Kolasinac zurück auf Schalke

Der FC Schalke 04 kann zur Abwechslung mal wieder einen Erfolg vermelden. Wie die Königsblauen offiziell bekanntgeben, wechselt Sead Kolasinac (27) nach dreieinhalb Jahren Abwesenheit auf Leihbasis vom FC Arsenal zurück zu seinem Jugendklub. Bis zum Saisonende soll der auch zentral einsetzbare Linksverteidiger mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Sportvorstand Jochen Schneider freut sich: „Wir haben intensiv an der Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet und sind richtig stolz, dass mit ihm ein echter Schalker Junge heimkehrt. Sead verkörpert genau die Werte, die Schalke 04 auszeichnen und die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: Ein unbändiger Wille und ein starker Charakter.“

Auch Kolasinac selbst ist glücklich ob der Rückkehr zu seinem Ex-Klub: „Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen. Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation. In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“

Transfer mit Verspätung

Schon im Sommer arbeitete Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider intensiv an einer Kolasinac-Leihe, der Deal kommt nun mit einigen Monaten Verspätung zustande. Sportlich spielte der 27-jährige Bosnier zuletzt eine untergeordnete Rolle bei Arsenal und bestritt im bisherigen Saisonverlauf lediglich eine Partie in der Premier League.