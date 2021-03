Fati droht EM-Aus

Ansu Fati muss um seine Teilnahme an der Europameisterschaft bangen. Wie ‚Catalunya Radio‘ berichtet, droht dem 18-Jährigen eine dritte Operation am Meniskus. In den kommenden Tagen soll darüber entschieden werden. Als sicher gilt jetzt schon, dass Fati für den FC Barcelona in dieser Saison nicht mehr auflaufen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem bärenstarken Saisonstart mit fünf Toren und vier Assists in zehn Partien zog sich der Youngster einen Meniskuseinriss zu. Zwei Operationen musste Fati bereits über sich ergehen lassen.