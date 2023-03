Neuer Verteidiger für Leipzig?

Schnappt sich RB Leipzig das nächste Talent? Fabrizio Romano zufolge gehören die Sachsen zu denjenigen Vereinen, die Interesse an dem 17-jährigen Innenverteidiger Benjamin Fredrick bekunden. Auch der RSC Anderlecht und der FC Midtjylland haben den Nigerianer im Blick.

Fredrick hat im Rahmen des U20-Afrika-Cups, der von Februar bis Anfang März stattfand, auf sich aufmerksam gemacht. Mit den Super Eagles rangierte der Rechtsfuß am Ende auf dem dritten Platz. Die nigerianische Nationalmannschaft gewann mit 4:0 gegen Tunesien. Dem Statistik-Unternehmen InStat zufolge war Fredrick der siebtbeste Spieler des Turniers.

Das deckt sich mit einem Bericht der Nachrichtenplattform ‚The Street Journal‘, die den jungen Nachwuchsverteidiger mit Blick auf seine Leistungen den „Kommandanten der Verteidigung“ nannte. Der Sprung in die offizielle Elf des Turniers blieb dem Rechtsfuß jedoch verwehrt.

Schnell, abgeklärt und Kopfballstark

Der junge Innenverteidiger präsentiert sich trotz seines Alters bereits sehr spielintelligent. In der Partie von Nigeria gegen Uganda (1:0) verhinderte er mehrere gefährliche Chancen, indem er gegnerische Angriffe mit seiner Schnelligkeit und seinem Positionsspiel unterband.

Darüber hinaus klärte er mehrere gegnerische Bälle frühzeitig ins Seitenaus statt unnötig ins Dribbling zu gehen oder einen Rückpass zu spielen. Auch in Luftduellen setzte sich der Jungspund ein ums andere Mal durch. Bemerkenswert: Das Talent stand in allen sechs Begegnungen des U20-Afrika-Cups über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Bereits in der Vergangenheit sagte der belgische Scout James Storme (ehemaliger Profi) über Fredrick: „Ich habe in den Jahren, in denen ich nach Nigeria gekommen bin, noch nie einen 16-Jährigen gesehen, der so gut war. Seine Fähigkeiten sind seinem Alter weit voraus, und ich will niemandem schmeicheln, sondern nur sagen, was ich von dem jungen Mann gesehen habe.“

Zeitnahe Zukunftsentscheidung?

In der vergangenen Woche berichtete das Onlineportal ‚owngoalnigeria‘, das auch das Interview mit Storme führte, dass auch RB Salzburg, Bröndby IF, der FC Basel und der FC Kopenhagen die Spur zu des Youngsters aufgenommen haben. Eine Entscheidung über dessen weitere Zukunft solle zeitnah fallen.

Passenderweise fungiert mittlerweile CAA Base als Berateragentur des 17-Jährigen. Die Firma vertritt unter anderem Kingsley Coman (26/FC Bayern), Heung-min Son (30/Tottenham Hotspur) und Raphaël Varane (29/Manchester United). Derzeit steht Fredrick noch beim nigerianischen Erstligisten Nasarawa United unter Vertrag, dem er sich erst im Oktober des vergangenen Jahres angeschlossen hat.

Fest steht: Fredrick ist ein Verteidiger mit viel Potenzial und die Leipziger haben in der Vergangenheit bereits zuhauf bewiesen, dass sie ein Auge für Rohdiamanten besitzen. Fraglich ist, ob ein Schritt in die Bundesliga für den Nachwuchsmann noch zu früh kommt. Mit Blick auf die zahlreichen Interessenten erscheint ein zeitnaher Wechsel nach Europa allerdings nur logisch.