70-Millionen-Transfer bei Bayer?

Erst im Dezember verlängerte Piero Hincapié (23) seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen um zwei weitere Jahre bis 2029. Den Gerüchten um einen möglichen Transfer hat das nur kurzzeitig den Wind aus den Segeln genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Jahr war vor allem Atlético Madrid hinter Hincapié her, reichte ein offizielles Angebot ein. Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und die SSC Neapel hätten ebenfalls gerne zugeschnappt. Und laut der ‚Sport Bild‘ wird der Innenverteidiger weiterhin von vielen europäischen Topklubs beobachtet.

Dem Fachmagazin zufolge rechnet man bei Bayer intern mit einer Ablöse von 70 Millionen Euro, sollte Hincapié im Sommer ins Ausland wechseln. Konkrete Spuren oder Hinweise, dass es dazu kommt, gibt es aktuell aber noch nicht. Priorität genießt in Leverkusen ganz klar ein Verbleib des ecuadorianischen Nationalspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes schwärmt: „Er liebt es zu verteidigen. Aber er hat in allen Bereichen in seinen dreieinhalb Jahren bei uns einen großen Sprung gemacht – vor allem in seiner Persönlichkeit und in der Kommunikation. Das geschieht bei ihm alles auf sehr hohem Niveau.“