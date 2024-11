100-Millionen-Klausel: Uniteds erster Sommerneuzugang?

Bei Manchester United ist ein neues Zeitalter angebrochen. Ruben Amorim steht künftig im Old Trafford an der Seitenlinie, schon jetzt beginnt der portugiesische Übungsleiter damit, den Kader nach seinen Vorstellungen zu planen.

Insbesondere ehemalige Schützlinge hat der 39-Jährige diesbezüglich ins Auge gefasst. Amorim betonte zwar, dass man sich im Winter nicht bei Sporting Lissabon bedienen würde – vier Jahre saß er beim amtierenden Meister und Tabellenführer auf der Bank – für den Anschluss besitzt das Abkommen allerdings keine Gültigkeit mehr.

Und entsprechend plant United die Verpflichtung des erst 17-jährigen Geovany Quenda für den Sommer einzutüten. Nach Informationen von ‚A Bola‘ wollen die Verantwortlichen den Deal so schnell wie möglich klarmachen, um den Offensivspieler dann im Anschluss an die Saison in Manchester zu begrüßen.

Ablösepoker vorprogrammiert

Vertraglich ist Quenda bis 2027 an Sporting gebunden. In dem Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro verankert sein, fraglich allerdings, dass United diese ziehen wird. Stattdessen prognostiziert ‚A Bola‘ das Startgebot auf rund 40 Millionen.

Der Youngster ist eine der Entdeckungen der laufenden Saison und mauserte sich in Lissabon zum Stammspieler. Der Linksfuß fühlt sich auf der rechten Außenbahn zu Hause und überzeugt mit Stärken im Dribbling. Zudem wurde er im September erstmals für die portugiesische Nationalmannschaft berufen. Folgt zeitnah der Schritt in eine der europäischen Topligen?