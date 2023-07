Der Stand im Sommer-Poker – ein Bayern-Kandidat ist raus

Beim FC Bayern stellt sich mal wieder die Torwart-Frage. Die Situation im Kasten des Rekordmeister ist – nett formuliert – unübersichtlich. Während Rätselraten über den Fitnesszustand von Manuel Neuer (37) herrscht, werden wahrscheinlich sowohl Alexander Nübel (26) als auch Yann Sommer den Verein wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfer von Letztgenanntem ist jetzt allerdings ins Stocken geraten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge will Interessent Inter Mailand die für Sommer geforderten sechs Millionen Euro Ablöse nicht bezahlen. Andererseits mache Bayern keine Anstalten, den 34-Jährigen vom Hof zu jagen. Im Gegenteil: Trainer Thomas Tuchel plane Sommer vorerst als Nummer zwei hinter Neuer ein.

Lese-Tipp

BVB: Sabitzer-Konkurrent aus dem Rennen

Bayern hat also keinerlei Zeitdruck und Inter noch ein dickes Brett zu bohren. Da sich Sommer mit den Nerazzurri schon einig ist, stimmt die Ausgangslage dennoch optimistisch, dass bis im Laufe des Transferfensters eine Lösung gefunden werden kann. Die Münchner Verantwortlichen sind jedenfalls gut beraten, im Tor noch einmal nachzubessern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mamardashvili kommt nicht

Giorgi Mamardashvili kommt dafür allerdings wohl nicht in Frage. Laut ‚Sky‘ hat sich die Verpflichtung des georgischen Keepers zerschlagen. Tatsächlich wurde der 22-Jährige in Diensten des FC Valencia an der Säbener Straße diskutiert, doch die Bosse entschieden sich am Ende gegen einen Vorstoß. Dieser Name kann somit gestrichen werden.