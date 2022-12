Rashford: Strafversetzung auf die Bank

Marcus Rashford hat von seinem Trainer Erik ten Hag einen Denkzettel bekommen. Bei der heutigen Partie gegen die Wolverhampton Wanderers sitzt der Stürmer von Manchester United nur auf der Bank. Ten Hag nennt dies eine „interne disziplinarische Maßnahme“. Genaueres wollte der Coach der Red Devils nicht preisgeben.

Ten Hag sagt aber: „Er ist in einer sehr guten Verfassung und niemand kann alle Spiele bestreiten.“ Rashford erzielte in dieser Saison zehn Tore in 21 Pflichtspielen für United. Der 25-jährige Stürmer ist vertraglich noch bis 2024 im Old Trafford gebunden. Ein Wechsel zum Saisonende ist im Gespräch.

