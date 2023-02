Bayern weiß längst Bescheid: PSG hat einen neuen Rekordmann

Mit 16 Jahren und 330 Tagen ist er der jüngste Spieler von Paris St. Germain, der jemals in einem Ligue 1-Match ein Tor erzielt hat. Warren Zaïre-Emery bejubelte seinen Treffer zum 3:1 gegen HSC Montpellier, der gleichzeitig den Endstand darstellte. Die gestrige Partie war die siebte der vergangenen acht, in der er zum Einsatz kam.

Insgesamt sammelte der Franzose bereits in elf Pflichtspielen der aktuellen Saison Minuten – gerade als junger Spieler im Starensemble von PSG außergewöhnlich. Und Zaïre-Emery hat noch einen weiteren Rekord inne: Im August des vergangenen Jahres debütierte der Teenager gegen Clermont Foot als jüngster Akteur der Vereinsgeschichte in der höchsten französischen Spielklasse.

Das macht Zaïre-Emery aus

Zaïre-Emery gehört in die Kategorie „moderner Sechser“. Matthieu Margueritte von der FT-Partnerredaktion Foot Mercato gibt folgende Einschätzung zu ihm ab: „Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler mit guter Physis und sehr ansprechenden technischen Fähigkeiten. Außerdem kann er auch auf der Acht spielen.“ Zaïre-Emery misst knapp 1,80 Meter und besitzt ein präzises Passspiel sowie eine enge Ballbehandlung.

Im zarten Alter von 16 Jahren sind die Anlagen herausragend, doch die Konkurrenz auf seiner Position ist groß. Allen voran Marco Verratti (30), Fabián Ruiz (26), Vitinha (22), Carlos Soler (26) und der Ex-Münchner Renato Sanches (25) machen ihm den Platz in der Startelf streitig. Den defensiveren Part nehmen teilweise auch Kapitän Marquinhos (28) oder Danilo Pereira (31) ein. Dennoch sammelt Zaïre-Emery bereits mächtig viel Spielzeit, da kommen die Avancen des FC Bayern, der Zaïre-Emery schon seit einem Jahr regelmäßig beobachten lässt, nicht von ungefähr.

Blühende Zukunft bei PSG? – Trainer findet lobende Worte

Mit der Ankunft von Luis Campos in Funktion des strategischen Beraters und Trainer Christophe Galtier haben sich die Pariser zum Ziel gesetzt, die besten Talente aus dem Nachwuchs dauerhaft zu halten und sie mit Profiverträgen auszustatten. Abgänge wie die von Christopher Nkunku (25) oder Moussa Diaby (23) sollen künftig vermieden werden. Dabei hatte Zaïre-Emery „oberste Priorität“, wie Margueritte weiß. Im zurückliegenden Sommer unterschrieb der Rechtsfuß bis 2025 bei den Hauptstädtern, für die er seit 2014 aktiv ist.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Coach Galtier zu seiner Person: „Warren kann in der Liga von Anfang an spielen und selbst in der Champions League. Interessanterweise sehen ihn unsere wichtigen Spieler genauso wie wir. Wir fühlen uns in unserer Wahrnehmung bestätigt.“ Dem französischen U19-Nationalspieler steht also eine große Zukunft bevor – vorausgesetzt er erhält die nötige Zeit auf dem grünen Rasen. Ist das nicht der Fall, werden die Bayern nicht der einzige Verein bleiben, der ein Auge auf Zaïre-Emery wirft.