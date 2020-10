Ablösefrei: OM will um Thauvin kämpfen

Die Verantwortlichen von Olympique Marseille wollen Florian Thauvin nicht kampflos ziehen lassen. „Florian Thauvin ist ein wichtiger Teil der Geschichte dieses Klubs. Deshalb wäre es hart, einen solchen Spieler zu verlieren. Wir müssen in dieser Situation, in der er das Ende seines Vertrags erreicht, alle zusammenarbeiten, der Klub und das Umfeld des Spielers, um die beste Lösung zu finden“, so OM-Sportdirektor Pablo Longoria gegenüber ‚Téléfoot‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Thauvin galt schon im abgelaufenen Transferfenster als klarer Verkaufskandidat in Marseille, blieb dem Klub aber erhalten. Im nächsten Sommer läuft sein Vertrag aus. Longoria glaubt, dass der 27-Jährige bereit ist, noch einmal zu verlängern: „Ich glaube ihm, wenn er von Kontinuität spricht und ich freue mich, dass er sich so öffnet.“ In der aktuellen Spielzeit ist Thauvin bester Scorer bei OM. Nach sieben Spielen stehen drei Tore und vier Vorlagen zu Buche.