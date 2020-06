Burkardt: Mainz hängte die Eintracht ab

Der FSV Mainz 05 hatte im Werben um den damaligen U13-Spieler Jonathan Burkardt starke Konkurrenz. „Bei einem Hallenturnier in Urberach hat er uns überzeugt“, blickt Nachwuchschef Volker Kersting in der ‚Bild‘ zurück, „er wollte aber noch bei Darmstadt 98 bleiben und wir hatten die Eintracht als Konkurrent. Ich habe dann viele Gespräche mit ihm und seinen Eltern geführt, bis er sich zur U15 mit voller Überzeugung für uns entschieden hat.“

Am Wochenende gegen Borussia Dortmund erzielte der heute 19-jährige Burkardt das so wichtige 1:0. An die 05er ist das Eigengewächs noch bis 2022. Zukünftig ist der schnelle Rechtsfuß als absoluter Stammspieler eingeplant.