Palmeiras steigt in Cavani-Poker ein

Der brasilianische Erstligist Palmeiras hat sich als Interessent an Edinson Cavani (33) von Paris St. Germain geoutet. Gegenüber ‚Fox Sports‘ berichtet Vereinspräsident Mauricio Galiotte mit Blick auf den im Sommer ablösefreien Cavani:

„Sein Bruder war im Dezember bei uns. Er hat erklärt, dass die Situation nicht eindeutig ist. Er hat einige Klubs in Südamerika besucht. Wenn Sie mich fragen, ob Palmeiras interessiert ist – alle Klubs sind interessiert an einem Spieler mit einem solchen Potenzial.“ Zahlreiche Möglichkeiten hat Cavani auch in Europa. Unter anderem zeigt nach FT-Infos der englische Klub Newcastle United Interesse an dem Mittelstürmer.