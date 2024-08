Union: Neue Hoffnung bei Doekhi

Danilho Doekhi könnte Union Berlin doch noch länger erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen dem 26-Jährigen und den Köpenickern. Der Kontrakt des Innenverteidigers läuft aktuell nur noch bis zum kommenden Sommer, daher gilt der umworbene Niederländer eigentlich als klarer Abgangskandidat noch in diesem Transferfenster.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch nun könnte eine für die Berliner wohl eher unverhoffte Wende erfolgen. Dabei gibt es immer mal wieder Gerüchte über interessierte Klubs aus den Topligen in Europa. Aktuell soll OGC Nizza ein Auge auf Doekhi geworfen haben. Nach Informationen der Boulevardzeitung soll aber bisher kein passendes Angebot dabei gewesen sein, das alle Seiten überzeugt hat. Diese Chance will Union nun nutzen und arbeitet intensiv an der Verlängerung. Doekhi war 2022 ablösefrei von Vitesse Arnheim nach Berlin gewechselt. Seitdem hat der Innenverteidiger 64 Pflichtspiele für den Klub bestritten und ist einer der Leistungsträger der Mannschaft.