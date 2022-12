Pauli-Talent in die Schweiz?

Franz Roggow vom FC St. Pauli weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Schweiz. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der FC St. Gallen für den 20-Jährigen interessiert. Der derzeitige Tabellendritte der Super League habe den zentralen Mittelfeldspieler gescoutet und sei von dessen Qualitäten überzeugt.

Der Vertrag von Roggow bei den Kiezkickern endet kommenden Sommer. Für die Hamburger kam der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler in der laufenden Zweitligasaison noch zu keinem Einsatz. In der Regionalliga Nord stand der Linksfuß dafür in allen 14 Partien in der Startelf und war an fünf Treffern beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen).

