Bayers Transfer-Doppelschlag vor dem Abschluss

Bayer Leverkusen darf zeitnah zwei Neuzugänge in den eigenen Reihen begrüßen. ‚Sky‘ zufolge hat Offensivspieler Emiliano Buendía (28) den Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht. Der Argentinier wird samt Kaufoption bis zum Sommer von Aston Villa ausgeliehen.

Derweil soll auch mit Innenverteidiger Mario Hermoso (29) alles klar sein. Laut Fabrizio Romano wurden alle nötigen Dokumente für die Verpflichtung des Spaniers unterzeichnet, der seinen Arbeitgeber ebenfalls auf Leihbasis in Richtung Bayer 04 verlässt. Mit der AS Rom wurde allerdings keine Kaufoption vereinbart. Am heutigen Mittwoch wird Hermoso in Leverkusen zum Medical erwartet.