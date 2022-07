Juventus & Newcastle buhlen um de Tomás

Raúl de Tomás könnte vor einem Wechsel ins Ausland stehen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ und das Online-Portal ‚Relay‘ berichten, steht der 27-jährige Mittelstürmer von Espanyol Barcelona auf der Liste von Newcastle United und Juventus Turin. Beide Klubs sollen Bereitschaft signalisiert haben, bis zu 35 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Tomás besitzt in seinem bis 2026 gültigen Vertrag allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro – von dieser will Espanyol Stand jetzt nicht abrücken. Sportdirektor Domingo Catoira plant deshalb weiterhin mit dem Torjäger: „Es ist noch immer das Gleiche. Er hat eine Ausstiegsklausel und wird Ende der Woche in die Vorbereitung einsteigen. Er ist weiterhin ein Mitglied des Kaders.“