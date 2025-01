BVB: Gute Nachrichten von Süle

Bei Borussia Dortmund gibt es positive Nachrichten von Niklas Süle. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, kommt der Innenverteidiger, der sich Anfang Dezember einen Riss der Syndesmose zugezogen hatte, um eine Operation herum. Der 29-Jährige werde konservativ behandelt und frühestens Anfang Februar auf dem Platz zurückerwartet.

Ansonsten kann Dortmund-Trainer Nuri Sahin zum Start der Vorbereitung auf den gesamten Kader zurückgreifen, morgen steht die erste richtige Einheit auf dem Programm. Von da an bleibt dem BVB nur eine Woche zur Vorbereitung. In der kommenden Woche eröffnen die Schwarz-Gelben am Freitag (20:30 Uhr) den 16. Spieltag mit dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen.