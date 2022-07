Köln: Kessler zum Stand bei Modeste & weiteren Neuzugängen

„Ich bin immer ehrlich und habe eine klare Linie. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein darüber reden“, stellte Anthony Modeste Anfang des Monats seinen Abschied vom 1. FC Köln in Aussicht. Passiert ist seitdem nichts, wie Thomas Kessler nun in einer von der ‚Rheinischen Post‘ organisierten Podiumsdiskussion bestätigte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben Tony versprochen, dass wir die Situation gemeinsam diskutieren, wenn ein Angebot kommt. Bis jetzt ist aber noch niemand auf uns zugekommen“, so der Leiter Lizenzbereich der Kölner (zitiert via ‚Sportschau‘). Modestes Vertrag läuft noch bis 2023. In Köln gehört der 34-jährige Stürmer zu den Spitzenverdienern und könnte dem FC in diesem Sommer letztmalig dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen.

Für weitere Neuzugänge würde Kessler die potenziellen Einnahmen aber offenbar nicht nutzen: „Auf der Zugangsseite sind wir bereits durch. Wir haben darauf geachtet, dass wir auch Spieler dazuholen, die zwei Positionen spielen können.“