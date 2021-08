Inter befasst sich mit Insigne

Inter Mailand streckt die Fühler offenbar in Richtung Lorenzo Insigne aus. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, erkundigten sich die Nerazzurri nach dem italienischen Nationalspieler. Insignes Situation bei der SSC Neapel ist angespannt. Der Vertrag des 30-jährigen Flügelstürmers läuft in einem Jahr aus und Gespräche über eine Verlängerung scheiterten dem Bericht zufolge schon in der ersten Phase.

Inzwischen scheint auch ein Verkauf des Kapitäns nicht mehr unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach fordern die Süditaliener 25 Millionen Euro Ablöse. Inter seinerseits habe schon Kontakt zu Insigne geknüpft, um die Möglichkeit des Transfers abzuklopfen. Neben der Ablöse gilt es auch, das Gehalt von kolportierten fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu stemmen.