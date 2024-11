Sampaoli übernimmt bei Rennes

Jorge Sampaoli ist zurück auf der Trainerbank. Der Argentinier heuert nach mehr als einem Jahr ohne Klub in Frankreich bei Stade Rennes an und unterschreibt bis 2026. Die Bretonen belegen in der Ligue 1 derzeit Rang 13 und konnten nur eins ihrer vergangenen sieben Ligaspiele gewinnen. Sampaoli soll das Team um Ex-Freiburger Baptiste Santamaria (29) wieder in die Spur bringen. Für den 64-jährigen Coach ist es das zweite Engagement in Frankreich.

Manager Arnaud Pouille sagt zu der Verpflichtung: „Wir sind alle sehr glücklich, dass Jorge zu uns kommt, denn er ist ein Trainer, der auf internationaler Ebene für seine Professionalität und seinen Humanismus bekannt ist. Ich freue mich sehr über seine Ankunft bei uns. Er hat eine starke Bindung zu seinen Spielern und Mitarbeitern, er ist ein loyaler und engagierter Mann. Wir brauchen seine mobilisierende Energie, um den Verein wieder nach vorne zu bringen und den Wettbewerb mit Entschlossenheit anzugehen.“