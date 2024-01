Medien: Bayern hinterlegt Interesse an Ramsey

Die Zukunft diverser Profis des FC Bayern soll nach der laufenden Spielzeit überdacht werden. Einige Akteure werden seit geraumer Zeit mit einem möglichen Abschied von der Säbener Straße in Verbindung gebracht. Als potenzieller Neuzugang erscheint nun ein ganz neuer Name am Horizont.

Laut ‚The Athletic‘ haben die Bayern-Verantwortlich unlängst Interesse an Jacob Ramsey von Aston Villa hinterlegt. Dem Bericht zufolge gehören die Münchner ebenso zum Interessentenkreis wie Newcastle United, Tottenham Hotspur sowie weitere namentlich nicht genannte Vereine. Einen konkreten, jedoch erfolglosen Vorstoß gab es bisher aber lediglich von den Magpies.

Villans brauchen Cash

Dass Aston Villa sich überhaupt mit dem Verkauf des Leistungsträgers beschäftigt, liegt am Financial Fairplay der Premier League. Die vollzogene Strafe für den FC Everton hat einige Klubs von der Insel hellhörig gemacht. Vor Ende Juni müssen die Villans Einnahmen generieren, um die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln der Liga einzuhalten.

Als Preis bringt ‚The Athletic‘ einen Betrag von umgerechnet mehr als 58 Millionen Euro ins Spiel. Für die Bayern in diesem Winter wohl kein Thema mehr, vielleicht aber im Sommer, sollte man Bedarf für einen flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler sehen, der auf der Acht und auf der Zehn, vor allem aber auf dem linken Flügel spielen kann.