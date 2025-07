Einigung erzielt: Gyökeres wechselt nach London

Dass Viktor Gyökeres Sporting Lissabon verlassen will, stand seit geraumer Zeit fest. Schnell war sich der schwedische Wunderstürmer mit dem FC Arsenal einig, nun sind nach zähen Verhandlungen wohl auch die Klubs auf einen Nenner gekommen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde die mündliche Einigung zwischen allen Parteien erzielt. Sporting hat das Arsenal-Angebot in Höhe von 63,5 Millionen Euro nebst zehn Millionen Euro an Boni akzeptiert.

Laut dem Transferinsider wurde der Durchbruch unter anderem deshalb erreicht, weil der Gyökeres-Berater seine persönliche Provision reduziert hat. Der 27-Jährige selbst unterschreibt in Nordlondon einen Fünfjahresvertrag. In den vergangenen zwei Jahren erzielte der Stürmer in 102 Spielen atemberaubende 97 Tore und legte 28 weitere auf.