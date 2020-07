Gladbach aufgepasst: City hat „gute Chancen“ bei Zakaria

„Denis wird in der neuen Saison bei uns spielen und seine Entwicklung vorantreiben“, lehnte sich Max Eberl neulich weit aus dem Fenster. Jener Denis, mit Nachnamen Zakaria, ist einer der wichtigsten Feldspieler von Borussia Mönchengladbach und weckt vor allem im Ausland Begehrlichkeiten.

So offenbar auch bei Manchester City. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ haben die Skyblues bis zu ihrer mittlerweile vom CAS zurückgenommenen Champions League-Sperre „intensive Gespräche mit Zakaria und seinem Management geführt“. Diese mit der Aufhebung des Urteils wieder aufzunehmen, wäre nur logisch.

City schon seit drei Jahren dran

Das Interesse von City-Trainer Pep Guardiola und Sportchef Txiki Begiristain an dem 23-jährigen Sechser währt der Regionalzeitung zufolge sogar noch deutlich länger: Demnach wollte das Duo Zakaria schon 2017 von den Young Boys ins Etihad Stadium locken, der gebürtige Genfer entschied sich allerdings für die Borussia und die Perspektive.

Auf Grundlage der offensichtlich guten Kontakte zum Mittelfeld-Motor und seiner Entourage kommt die ‚Rheinische Post‘ zu dem Schluss, dass City „gute Chancen“ auf Zakaria hat. Wichtiger Zusatz: „Sollte es zu einem Transfer kommen.“

Dies ist etwas, was der Spieler mit seinem Klub ausmachen müsste, denn Zakarias Vertrag in Gladbach läuft noch zwei Jahre. Die Eberl-Ansage deutet nicht gerade auf Gesprächsbereitschaft hin. Neben Manchester City wurden in den vergangenen Monaten auch immer wieder Real Madrid und der FC Liverpool als potenzielle Abnehmer gehandelt.