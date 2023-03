Atlético verlängert mit Talent Raihani

Abde Raihani (19) bleibt Atlético Madrid erhalten. Die Rojiblancos haben ihren Nachwuchsstürmer mit einem neuen Vierjahresvertrag ausgestattet. Der Rechtsfuß fühle sich angesichts des neuen Kontrakts „sehr stolz“ und erklärt: „Ich habe hart für diese Chance gearbeitet und bin dem Verein sehr dankbar.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch spielt Raihani für die U19-Mannschaft der Colchoneros, der junge Marokkaner soll aber schon bald mit der zweiten Mannschaft der Spanier trainieren. In der laufenden Youth League-Saison war das Talent in sieben Partien an sechs Treffern direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen). Zudem stand der in Barcelona geborene Stürmer bereits siebenmal für die U20-Nationalmannschaft von Marokko auf dem Rasen (drei Tore).

Lese-Tipp

Erste Gespräche: Traoré zurück nach Spanien?