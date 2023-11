Bayern-Vertrag endet: Müller gibt Grundsatz-Entscheidung bekannt

Thomas Müller will seine Karriere im kommenden Sommer noch nicht beenden. Mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern sagt der 34-Jährige in der ‚Sport Bild‘: „Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan.“

Ob das beim FC Bayern passieren wird, steht noch nicht fest, gilt aber nach aktuellem Stand als wahrscheinlichste Option. Laut dem ‚kicker‘ wollen die Münchner die Vertragsgespräche nach dem Ende der Hinrunde aufnehmen.

Müller, der in seiner Karriere ausschließlich für Bayern auflief und auf mittlerweile 680 Profispiele für den deutschen Rekordmeister zurückblickt, stellt klar: „Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen – ich hoffe, das sieht man.“

In den vergangenen Wochen kam der Offensivspieler vermehrt als Joker zum Einsatz. „Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar“, so Müller, der betont: „Wir haben aktuell bei uns in der Offensive fast ein Überangebot an Qualitätsspielern. Da muss jeder manchmal schlucken.“