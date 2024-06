XXL-Preisschild: Mainz startet Verhandlungen um van den Berg

Mainz 05 hat den Kampf um Sepp van den Berg noch nicht aufgegeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Rheinhessen mit dem FC Liverpool in Verhandlungen, um den Innenverteidiger ein weiteres Mal an den Bruchweg zu lotsen. Dieses Mal soll der 22-jährige Niederländer jedoch fest zu den 05ern wechseln. Kein einfaches Unterfangen angesichts des kolportierten Preisschilds von 23,5 Millionen Euro. Dazu haben auch zahlungskräftigere Klubs den Rechtsfuß im Blick.

Dennoch sind die Mainzer Verantwortlichen laut ‚Sky‘ optimistisch, sich mit den Reds einig zu werden. Van den Berg selbst hat sich bereits klar bezüglich seiner Zukunft in Liverpool positioniert und forciert nicht nur seinen Abschied, sondern würde auch gerne beim Bundesligisten bleiben. Bei Mainz entwickelte sich der Abwehrmann nach überstandenen Einfindungsschwierigkeiten zum Leistungsträger, stand am Ende in 33 von 34 möglichen Bundesligaspielen auf dem Platz und verpasste nur eine Partie gelbgesperrt.