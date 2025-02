Nach langem Drama: Köln schnappt sich Rondic

Der 1. FC Köln verpflichtet den Bosnier Imad Rondic als neuen Mittelstürmer. Laut Angaben der Geißböcke unterschreibt der 25-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2029 in der Domstadt. Damit verstärken sich die Kölner noch einmal in der offensiven Kaderbreite, zumal Tim Lemperle (22) weiter ausfällt. „Mit Imad Rondic gewinnen wir eine wertvolle Option für unsere Offensive hinzu. Als klassischer Boxstürmer, der zudem sehr lauf- und zweikampfintensiv gegen den Ball arbeitet, passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil. Gleichermaßen haben wir vom ersten Kennenlernen an ein starkes Commitment zum 1. FC Köln gespürt“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Rondic kommt vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer. Dort schaffte er in der laufenden Saison seinen Durchbruch, erzielte neun Treffer in 18 Einsätzen. In der vergangenen Woche gab es Störgeräusche um den Transfer, nachdem Lodz-Präsident Michal Rydz sich öffentlich enttäuscht über die Wechsel-Entscheidung und das Verhalten von Rondic geäußert hatte.