Vlahovic-Verlängerung: „Alles ist vorbereitet“

Die Unterschrift von Dusan Vlahovic unter einen neuen Vertrag beim AC Florenz ist nur noch eine Frage der Zeit. „Wir haben bereits alles für seinen neuen Vertrag vorbereitet, jetzt muss er nur noch ans Spielen denken. Ein Treffen ist in ein paar Wochen angesetzt, der Rest ist schon vorbereitet“, sagte Fiorentinas Geschäftsführer Joe Barone gegenüber ‚DAZN‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Ligakonkurrent Juventus Turin hatte sich zuletzt um Vlahovic bemüht, dessen aktueller Kontrakt bis 2023 gültig ist. Auch bei Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und dem AC Mailand stand der wuchtige Mittelstürmer auf dem Wunschzettel, Offerten bis zu 80 Millionen Euro soll die Viola abgelehnt haben. In der aktuellen Spielzeit kommt der 21-Jährige auf fünf Treffer in sechs Spielen, in der abgelaufenen Saison war er in 37 Ligaspielen 21 Mal vor dem Tor erfolgreich.