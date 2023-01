Bericht: Entscheidendes Bellingham-Gespräch steht an

Die Weltmeisterschaft in Katar konnte Jude Bellingham mit starken Leistungen dazu nutzen, das Interesse anderer Klubs noch einmal anzukurbeln. Nach ein paar Wochen Pause steht nun die Rückkehr in den Arbeitsalltag bei Borussia Dortmund an: Am heutigen Montag werden der 19-Jährige und seine Teamkollegen zur Leistungsdiagnostik bei den Schwarz-Gelben erwartet.

Schon bald soll es dann aber um die sportliche Zukunft des Ausnahmetalents gehen. Wie die in Madrid ansässige ‚as‘ in ihrer heutigen Titelstory berichtet, ist für die nächsten Tagen ein richtungsweisendes Treffen zwischen dem Bellingham-Lager und den BVB-Verantwortlichen angesetzt. Dass ein solches geplant ist, vermeldete jüngst bereits auch die ‚Bild‘, das spanische Sportblatt wartet nun aber mit mehr Details auf.

Neben Bellingham selbst werden dessen Vater Mark sowie Mark Bennett, der der Familie in Geschäftsfragen beratend zur Seite steht, am Verhandlungstisch sitzen. Ihnen gegenüber sollen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl Platz nehmen.

Dortmund drängt auf Entscheidung

Die Verantwortlichen des Bundesligisten erwarten von Bellingham der ‚as‘ zufolge bei dem anstehenden Gespräch bereits eine Entscheidung. Der 19-Jährige solle mitteilen, ob er den BVB im Sommer verlassen oder doch lieber bleiben möchte. In dem Fall winke ihm eine Verlängerung samt Gehaltserhöhung und Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro.

Aktuell kann der BVB die Ablöse frei verhandeln und habe sich auf ein Preisgeld in Höhe von 140 Millionen festgelegt, wobei 40 Millionen aus erfolgsabhängigen Bonuszahlungen bestünden. Ein Verkauf werde unter den Dortmunder Verantwortlichen als wahrscheinlichstes Szenario angesehen: Zu 95 Prozent sei man sich sicher, dass Bellingham gehen wird, so die ‚as‘.

Welcher Klub dann den Zuschlag erhalten wird, ist unklar. Die Sportzeitung mit Sitz in Madrid nennt naturgemäß die Königlichen von Real als Favoriten, doch auch englische Klubs um Manchester City und den FC Liverpool sind noch im Rennen. An den BVB ist Bellingham vertraglich noch bis 2025 gebunden.