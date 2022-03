Mainz: Stach denkt nicht an Abschied

Anton Stach hat nicht vor, Mainz 05 im Sommer den Rücken zu kehren. Über einen Verbleib sagt der 23-Jährige gegenüber ‚Sport1‘: „Das ist ganz klar der Plan. Mainz ist derzeit der richtige Verein für mich. Ich fühle mich super wohl, das Umfeld tut mir gut und ich bin sehr dankbar, dass der Verein mir die Chance in der Bundesliga gegeben hat.“

Bis 2024 steht der Neu-Nationalspieler noch am Bruchweg unter Vertrag. Die Mainzer können Stachs Kontrakt per Option um eine weitere Saison verlängern. Sportvorstand Christian Heidel stellte jüngst klar, den Shootingstar noch lange im Verein halten zu wollen: „Angebote für Anton interessieren uns nicht die Bohne – die können sich alle sparen. Ein Wechsel in diesem Sommer ist für mich nicht vorstellbar.“