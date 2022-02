Knäbel über Grammozis-Zukunft

Peter Knäbel lässt ein Engagement von Cheftrainer Dimitrios Grammozis über die Saison hinaus ein Stück weit offen. Auf der heutigen Pressekonferenz zeigte sich der Sportvorstand des FC Schalke 04 sehr zufrieden mit der Arbeit des 43-Jährigen: „Ich glaube, gerade das letzte Spiel (2:1 gegen Jahn Regensburg, Anm. d. Red.) hat gezeigt, dass Dimi ein sehr gutes und enges Verhältnis zur Mannschaft hat. Von dem her bin ich mit dieser Entwicklung sehr glücklich, weil es auch zeigt, dass es von großem Vorteil ist, wenn man bei seiner Entscheidung bleibt und den Leuten Zeit gibt.“

Nach aktuellem Stand läuft Grammozis‘ Vertragspapier am Saisonende aus und wird dem Vernehmen nach im Aufstiegsfall automatisch verlängert. Zu möglichen veränderten Konditionen wollte Knäbel keine Stellung beziehen. „Was die nächste Saison passiert, sind wir so oder so in engem Kontakt mit Dimi und wir sind auch so oder so versorgt. Wir haben einen klaren Fahrplan, wir haben unsere Ambitionen. Ich würde sagen, dass zwischen Dimi und dem Verein alles geklärt ist, was die Planung für die nächste Saison betrifft.“