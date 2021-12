Álvarez: „Weiß nicht, was passieren wird“

Julián Álvarez hat sich zu den Gerüchten um einen Wechsel nach Europa geäußert und die Tür für einen möglichen Abgang offengelassen. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Jetzt werden wir feiern und im Januar werden wir sehen, ob ich in die Saisonvorbereitung einsteige oder ob etwas anderes passiert“, so argentinische Stürmer nach dem gestrigen 4:0-Sieg über CA Colón (zitiert via ‚Mundo Deportivo‘), wodurch der 21-Jährige mit River Plate den Titel in der Trofeo de Campeones, den nationalen Supercup, gewonnen hat.

Mittlerweile hat sich Álvarez in das Blickfeld vieler europäischer Top-Teams gespielt, unter anderem werden Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen als Interessenten gehandelt. In Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft ist es dem Rechtsfuß wichtig, dass er Spielzeit sammeln kann, um seine Chancen in der argentinischen Nationalmannschaft zu wahren: „Ja, es gibt die Weltmeisterschaft, wir wissen, was sie für die Spieler bedeutet. Ich wähle das, was für mich am besten ist.“