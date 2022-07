Meunier: Keine Probleme mit Terzic

Als Edin Terzic das erste Mal als Trainer von Borussia Dortmund an der Seitenlinie gestanden hatte, kam Thomas Meunier kaum zum Einsatz. Gegenüber dem ‚kicker‘ unterstreicht der Rechtsverteidiger, dass es deswegen aber keine Probleme mit dem neuen und alten Trainer gibt: „Ich nehme ihm nicht übel, dass ich nur unregelmäßig gespielt habe. Er hatte das Team im Blick und das Maximum rausgeholt. Und, so ehrlich muss ich mit mir selbst sein, ich war damals auch schlicht nicht gut genug. Jetzt geht es wieder bei null los – und ich werde alles geben, ins Team zu kommen. Ob das gelingt? Das liegt allein an mir.“

Mit den bisherigen BVB-Neuzugängen ist Meunier mehr als zufrieden: „Unsere Neuen passen sehr gut zu uns. Weil sie fußballerisch was draufhaben. Aber auch, weil sie Kämpfer sind. Genau das brauchen wir: Spieler, die bereit sind, alles für den Sieg zu geben. Wir brauchen keine Weltstars, wir brauchen Spieler, die ihr Herz am rechten Fleck tragen.“