Ceballos lehnt Sevilla-Wechsel ab

Dani Ceballos will nicht zum FC Sevilla wechseln. Via Twitter reagierte der offensive Mittelfeldspieler ablehnend auf Spekulationen, die ihn mit einem Transfer zum spanischen Erstligisten in Verbindung bringen. Dem Gerücht zufolge denkt Real Madrid darüber nach, Ceballos und auch Linksverteidiger Sergio Reguilón (23) plus 30 Millionen Euro nach Sevilla zu schicken, um sich die Dienste des Argentiniers Lucas Ocampos (25) zu sichern.

Der aktuell an den FC Arsenal verliehene Ceballos kommt aus der Jugend von Betis Sevilla. Aus diesem Grund lehnt er einen Wechsel zum Stadtrivalen kategorisch ab. Schon vor einigen Wochen sagte der 23-Jährige: „Ich hänge sehr an Betis. In Sevilla kann ich nur für Betis spielen.“