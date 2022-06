Marseilles Angebot an Witsel

Olympique Marseille zieht im Werben um Axel Witsel die Zügel an. Wie ‚Canal+‘ berichtet, bieten die Südfranzosen dem Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Spielzeit an. Informationen, die FT bestätigen kann. Witsel winken vier Millionen Euro pro Saison.

Der auslaufende Vertrag des 33-Jährigen bei Borussia Dortmund wird bekanntlich nicht verlängert, entsprechend ist Witsel ablösefrei zu haben. Kontakte zu OM bestätigte der belgische Nationalspieler bereits. Mit einer Entscheidung wird laut der ‚L‘Équipe‘ noch im Laufe der Woche gerechnet.