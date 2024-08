45 Millionen: Leipzig einig über Simakan-Verkauf

RB Leipzig könnte Mohamed Simakan noch auf den letzten Drücker verkaufen. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass der Bundesligist eine Einigung mit Al Nassr aus Saudi-Arabien über eine Ablöse von 45 Millionen Euro erzielt hat. FT kann diese Information bestätigen.

Nun liegt es an Simakan selbst, ob er dem Ruf des Geldes in die Wüste folgt. Die Verhandlungen über einen Fünfjahresvertrag laufen. Kommt es auch hier zu einer Einigung, könnte der 24-jährige Verteidiger am morgigen Deadline Day den Medizincheck absolvieren. Der Transfermarkt in Saudi-Arabien schließt erst am Montag.

Den Ersatz für Simakan hat Leipzig derweil schon am Haken. Innenverteidiger António Silva (20) soll von Benfica Lissabon kommen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufpflicht über 25 bis 30 Millionen Euro.

Update (18:08 Uhr): Wie Fabrizio Romano berichtet, will RB als Simakan-Nachfolger Lutsharel Geertruida (24) verpflichten. Die Gespräche mit Feyenoord Rotterdam starten.